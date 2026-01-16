Expreso
Cartas de lectores | Inseguridad en Samborondón

Considero oportuno que la empresa privada y los moradores podamos aportar en la creación de unidades móviles

Los últimos acontecimientos delictivos isla Mocolí, en Samborondón, obligan a exigir a alcalde del cantón que se preocupe por la seguridad de quienes habitamos en este sector. Él ha referido que no es obligación de la municipalidad dar seguridad, más si del Gobierno a través de la Policía, pero todos sabemos sus limitaciones y falta de recursos.

Considero oportuno que la empresa privada y los moradores (a través de las urbanizaciones) podamos aportar en la creación de unidades móviles bien equipadas que permitan cubrir los 10 km de la vía principal con sus sitios de entrada y salida. Cada unidad debería ser camioneta de doble cabina y contar con tres uniformados (chofer, asistente y el tercero en el balde) con el equipamiento necesario en armas y en comunicación, y aprovechar la tecnología disponible. Dichas unidades deberían estar a 2 km de distancia una de la otra, comunicadas permanente para poder asistirse en caso de situaciones delictivas, coordinando siempre con el 911. Habría que calcular el valor que representarían estas unidades móviles con el  personal a definir de acuerdo a los turnos que se elaboren. El costo saldría de los habitantes y empresas ubicadas en las más de 140 urbanizaciones con que cuenta la parroquia La Puntilla. Para ello propongo la creación de un comité cívico que ayude al Municipio a desarrollar esta idea que va en beneficio de la tranquilidad y seguridad de quienes habitamos en este otrora sitio de paz.

Antonio Martínez González

