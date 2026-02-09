Cartas de lectores | Hay gente que trabaja parada hasta 12 horas diarias

Es inaudito, una forma de esclavitud en la que nadie repara. En Ecuador, el tercer peor país del mundo para trabajar después de Bangladés y Bielorrusia, hay personas en almacenes que, por disposición de sus empresas, ‘atienden’ paradas, sin poder descansar, durante ocho y a veces más horas al día. El Índice Global de los Derechos 2025 de la CSI destacó que los derechos de los trabajadores se encuentran en “caída libre”. Ninguna empresa se salva. Ni las ‘más pintadas’ se salvan. Cadenas de supermercados: entrando, a su derecha encontrarán a la primera pobre persona esclavizada, sin poder sentarse, exponiéndose a sufrir flebitis-várices en las piernas, desmotivada, aunque a usted le dibuje una sonrisa. Va a un centro comercial: antes de entrar encontrarán al joven que, sin poder descansar sino solo al momento de almorzar, hará su control de seguridad durante ocho o más horas al día, de pie. Cuánta indolencia. Y en los almacenes, la persona que está en caja, pudiendo tener un sitio para sentarse, para descansar, está parada, al igual que las demás personas que atienden; ninguna puede estar siquiera arrimada para descansar.

La pregunta que nos hacemos es: ¿podrían los jefes, gerentes, directores, dueños de esas empresas, siquiera estar dos horas paradas, no se diga repetir este maltrato laboral durante días, durante años? ¡Hasta cuándo! ¿Qué dice el Ministerio de Relaciones Laborales? ¿Qué dice la Asamblea Nacional?

Diego Fabián Valdivieso Anda