Cartas de lectores | Están realizando campaña adelantada para la Alcaldía de Milagro

Muchos moradores están sorprendidos de que algunos candidatos dicen hacer política; están en plena campaña para ocupar el sillón de Chicho, legendario político que dejó marcada su administración. El Tribunal Electoral, como siempre, está sordo y mudo.

La ciudadanía está admirada de que algunos no tengan bases políticas, pues están al baile de la política actual, es decir, no tienen una ideología firme, lo cual es fundamental para todo quien está en la política, ya sea a nivel cantonal o nacional.

También existen rumores de que el actual alcalde estaría pensando en su reelección, lo cual sería muy audaz, considerando que el pueblo ha calificado su gestión como la peor administración en la historia de nuestro cantón, algo que confirman empleados y trabajadores municipales. Asimismo, se rumoraba que el actual rector de la Unemi sería candidato, lo cual él ha desmentido públicamente, afirmando que jamás ha pensado en participar en política y que está dedicado cien por ciento a su labor académica, especialmente en beneficio de la juventud. También se promociona a un dirigente empresarial en una radio de Guayaquil de gran sintonía nacional.

Todo esto es culpa de los partidos políticos que no preparan a sus afiliados para ocupar cargos públicos; por ello observamos asambleístas que ni siquiera saben leer, peor aún elaborar proyectos en beneficio del pueblo. Por eso el pueblo les dijo No cuando pretendían elaborar una nueva Constitución.

En nuestra ciudad de Milagro, los medios de comunicación exponen que la formación de niños y jóvenes es deficiente, y existe un asambleísta alineado con el Gobierno del cual no se conocen gestiones ante el Ministerio de Educación para modificar leyes que perjudican la verdadera formación, como la ley heredada del correísmo.

Por solicitud de padres de familia, se evidencia que los futuros bachilleres no reciben buena orientación vocacional. Al conversar con una rectora, me indicó que no puede realizarla porque es competencia de la Zona y del Distrito, dejando a las autoridades educativas sin facultades y perjudicando únicamente a los estudiantes.

Señor asambleísta, haga las gestiones necesarias para salvar a nuestra niñez y juventud, cuya felicidad usted dice defender.

Gualberto Arias Bonilla