Cartas de lectores | Estados Unidos y China deben reflexionar

Estados Unidos y China avanzan hacia un momento crítico: deben decidir entre su pelea por el control tecnológico o la estabilidad de sus economías. Al intentar dominarlo todo en lugar de cooperar, corren el riesgo de malgastar recursos y saturar el mercado mundial con inversiones excesivas, un camino que también están empezando a seguir la Unión Europea e India.

Esta situación es peligrosa. Si la burbuja generada por la Inteligencia Artificial explota, o si Estados Unidos no logra controlar su deuda y su inflación, las consecuencias serán globales. Lo mismo ocurriría si los problemas financieros de China empeoran.

Aunque es posible alcanzar un equilibrio económico más sano, el reto es político. Para lograrlo, ambas potencias tendrían que frenar su competencia de inversiones, que hoy parece más una peligrosa carrera armamentista que un plan de negocios lógico. El futuro depende de cambiar esta rivalidad por una estrategia más sostenible.

Guillermo G. Cornejo S.