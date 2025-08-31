Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | El origen de nuestra cultura

Allí aparecieron los principales pensadores, filósofos y autores que darían origen a nuestra cultura

Clístenes de Atenas fue el padre de la democracia. Nacía, de esta forma la primera democracia de la historia (aunque, en rigor a la verdad, Clístenes no la llamaba ‘demokratia’, gobierno del pueblo, sino “isonomia”, igualdad ante la ley).

Antes de las reformas, Atenas estaba organizada en cuatro tribus unidas por lazos de sangre. Clístenes la reestructuró en 10 tribus, donde cada una tenía miembros de las tres regiones geográficas del Ática (ciudad, montaña, costa). De todas las polis griegas clásicas, Atenas fue la más destacada. Allí aparecieron los principales pensadores, filósofos y autores que darían origen a nuestra cultura.

Alfredo Cepero

