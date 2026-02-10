Cartas de lectores: Dos ‘rankings’ mundiales vergonzosos

Hago pública mi gratitud hacia los personeros de EXPRESO por la acogida de las castas de lectores

Con un saludo respetuoso, vengo para poner a su consideración la postura de un ciudadano preocupado por la grave situación en la que se encuentra nuestro país con dos ‘rankings’ mundiales, el más relevante, segundo lugar (vicecampeón) por ‘distinguirse’ con los centros penitenciarios más degradantes, inseguros e inhumanos, con casi medio millar de víctimas mortales, con carencia de alimentos y con la tuberculosis haciendo su agosto en la humanidad de los reos.

¿Pero qué son los delincuentes según la concepción de la doctrina ‘libertaria’, desgraciadamente, imperante en América latina ?, dígase El Salvador (abanderado), Argentina, Ecuador, próximo Chile, entre otros.

Para ellos los delincuentes son la causa de todos los males que afectan a las sociedades, pueblos y comunidades. Son ‘basura’, según su patrón, su mentor, que ahora mismo humilla, degrada, arresta a niños, se olvida de dónde proviene (descendiente de migrantes) y expulsa seres humanos, trabajadores, cuyo ‘delito’ es entregar sus vidas para hacer las grandes fortunas para la brutal arrogancia y disfrute de los libertarios, quienes una vez entronizados, se vuelven sus verdugos.

Desde su infame óptica, a los reos hay que castigarlos, hay que eliminarlos con métodos bestiales como el hacinamiento, la tortura psicológica en mazmorras diminutas. La desnutrición, las enfermedades, para ellos no son la consecuencia del abandono, la exclusión y el desprecio de los libertarios inicuos que se suceden impunemente en el poder mientras esté vigente este sistema vergonzante de extremos, extremadamente pobres y extremadamente ricos.

Finalmente, me refiero a la otra ‘insignia’: cuarto lugar, a nivel global, de país más violento, ante lo cual no hay signos de solución, dado que el Ejecutivo (TikTok) se empeña en decir que todo va bien.

Por otra parte, hago pública mi gratitud hacia los personeros de EXPRESO por la acogida de las castas de lectores y suscriptores.

Salomón Poveda Llerena