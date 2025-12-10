Cartas de lectores | ¿Dónde terminó todo?

El decomiso de 4,6 toneladas por Ecuador y Estados Unidos supera $15 millones aquí

Desde 1993 se publican los decomisos de droga y valores estimados correspondientes a estos, pero algunos artículos parecen hechos para confundir.

Un reciente caso en Guayaquil reporta más de $9 millones; el decomiso de 4,6 toneladas por Ecuador y Estados Unidos supera $15 millones aquí y mucho más en Estados Unidos o Europa.

Sorprende que se ignore el daño emergente y el lucro cesante.

También se informó del retiro de 54 cámaras ilegales en Babahoyo.

En la zona que va desde Durán hasta La Aurora hay más gasolineras y grandes industrias.

Además, 150.000 extranjeros han recibido residencia y hay fuerte tránsito regional.

Del puesto de observación de Estados Unidos ubicado en Manta se detectaron 1.800 toneladas de droga en 10 años.

¿Y luego?

¿Dónde terminó todo?

Mario Guerrero Burgos