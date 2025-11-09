Cartas de lectores | Disminuye el analfabetismo digital en Ecuador

Es el momento de invertir en un Ecuador digitalmente alfabetizado, donde las TIC sean herramientas de equidad y desarrollo

Pero el analfabetismo digital sigue siendo un desafío en Ecuador. Según el INEC de julio 2025, un 2,1 % de la población entre 15 y 49 años es analfabeta digital, lo que implica exclusión de herramientas básicas.

Este analfabetismo digital se define por tres condiciones: no tener celular activado, no usar computadora ni internet en el último año. Este grupo representa cerca de 0,2 millones de ecuatorianos que quedan al margen de los beneficios digitales y, por ende, de oportunidades educativas, laborales y sociales.

Aunque el acceso a internet crece, con un 71,3% de hogares conectados, persiste la brecha urbana-rural y por nivel educativo. El 83,8 % de hogares urbanos usan TIC, frente a solo 40,3 % en áreas rurales. Así, la disponibilidad no garantiza el uso efectivo ni competencias digitales.

La tenencia de dispositivos es otro indicador; solo el 33,1 % de hogares tiene computadora o tablet. Además, el 66,3 % de la población tiene teléfono celular activado, pero el uso creativo y productivo de las TIC todavía es limitado para muchos.

Cerrar esta brecha requiere acciones integrales que combinen infraestructura, capacitación y alfabetización digital, sobre todo en sectores vulnerables. La educación digital debe ser prioritaria para que todos puedan participar en la sociedad del conocimiento.

Ignorar el analfabetismo digital es condenar a millones a la marginalidad tecnológica. La transformación digital debe ser inclusiva y garantista, enfocada en cerrar las brechas sociales y territoriales con políticas públicas eficaces.

Es el momento de invertir en un Ecuador digitalmente alfabetizado, donde las TIC sean herramientas de equidad y desarrollo, y no un nuevo muro que divida a la población entre conectados y excluidos.

Este análisis urge un compromiso consciente para hacer de la revolución digital una oportunidad real para todos, superando el analfabetismo digital que aún limita a una parte importante del país.

Roberto Camana-Fiallos