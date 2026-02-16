Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Desmontar el Estado negro

Urge ‘desinstalar’ el mercantilismo que genera enriquecimiento clientelar

En la década correísta, el Estado fue sistemáticamente convertido en aparato de corrupción institucionalizada bajo el modelo de cubanización ‘automática’ del Foro de Sao Paulo (Socialismo del Siglo XXI).

Con Alianza PAIS (hoy Revolución Ciudadana -RC) el sector público pasó de servicio ‘ciudadano’, a bien ‘aceitada’ maquinaria, monopolio de la clientela ideológica y la propaganda permanente del partido de una revolución dizque ‘ciudadana’.

Urge ‘desinstalar’ el mercantilismo que genera enriquecimiento clientelar.

Hay que desmontar a la mafia enquistada que complota añorando un desfasado proyecto transnacional, ajeno al interés público.

El fisco debe dejar de ser tan lucrativo ‘estado negro’ de contratos ‘millonarios’ intermediados con sobreprecios, como en los entes de tránsito y la compra de medicinas y suministros para hospitales del Estado.

Paúl Tapia Goya

