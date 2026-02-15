Cartas de lectores | Cuba, oficialmente en opción cero

Isla ubicada en las Antillas del Mar Caribe, colinda al norte con La Florida (793 km); al noreste con las Bahamas; al oeste con México, Guatemala y Honduras; al sur con las Islas Caimán y Jamaica; y al suroeste con Haití. Tiene 9’748.000 habitantes y una extensión de 109.884 km². Bajo el gobierno autoritario de Batista tras el golpe de 1952, Cuba fue considerada un protectorado económico de EE. UU., destacándose por turismo, casinos, prostitución y mafia. Llamada ‘Isla del pecado’ por Arthur Miller, fue señalada como corrupta y prostíbulo de extranjeros. Sus casinos en el Riviera, Capri y el Habana Hilton (hoy Habana Libre) sirvieron para lavar dinero.

En 1946 se celebró el Gran Encuentro de la Mafia en el Hotel Nacional, con Lucky Luciano, Meyer Lansky y Santo Trafficante, quienes controlaban 270 prostíbulos y 11.500 prostitutas. Barrios como Colón y San Isidro concentraron esa actividad. A los cubanos se les atribuía afición por corridas de toros, peleas de gallos y la lotería.

Fidel Castro (1926-2016), abogado, derrocó a Batista en 1959 y gobernó casi 50 años, siendo figura clave de la Guerra Fría. Declaró la revolución socialista y se alió con la URSS. Enfrentó la invasión de Bahía de Cochinos (1961) y la Crisis de los Misiles (1962). Raúl Castro asumió en 2008 hasta la elección de Miguel Díaz-Canel en 2018. Fidel murió el 25 de noviembre de 2016 a los 90 años.

Cuba ha tenido 20 presidentes. Batista (1901-1973) gobernó entre 1933 y 1959, cuando huyó derrotado por la Revolución. Surgieron líderes como Camilo Cienfuegos y Che Guevara. Tras protestas y guerrilla, el 1 de enero de 1959 triunfó la Revolución. El Movimiento 26 de Julio se transformó en el Partido Comunista de Cuba en 1965.

La caída del Muro de Berlín (1989), la creación del Foro de Sao Paulo (1990) y la disolución de la URSS afectaron gravemente a Cuba, especialmente por la escasez de petróleo. Castro buscó apoyo en Brasil con Lula da Silva y el Foro de Sao Paulo, al que se alinearon varios países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador.

Según Forbes, Castro habría acumulado 900 millones de dólares, con propiedades como Cayo Piedra, mansiones y yates. Tras su muerte, Cuba enfrenta crisis de servicios y dificultades económicas. Díaz-Canel deberá negociar para evitar mayores tensiones políticas.

Carlos Mosquera Benalcázar