Editorial | Gol de Guayaquil

Hace más de una semana, Guayaquil y el país entero vieron cómo uno de los astros del deporte mundial visitó brevemente la ciudad. Estos eventos de gran magnitud son un reto total de organización y logística para las autoridades y la ciudadanía. Lo que vaticinaba ser un dolor de cabeza para quienes viven cerca del lugar del evento no lo fue tanto. Puede que provocara molestias, pero seguro no fueron las grandes que un evento con un personaje tan potente del fútbol mundial puede provocar en cualquier lugar del mundo. Es un ‘golazo’ para las autoridades locales, de tránsito, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad y la logística de movilidad.

Guayaquil fue, por horas, la sede de un evento internacional. Es un gran termómetro para las autoridades locales y nacionales sobre las oportunidades que tiene la ciudad para ser protagonista de eventos de esta magnitud. Hay mucho que pulir, por supuesto, como mejorar el ambiente de seguridad, la infraestructura hotelera, ampliar los sitios de oferta turística de la ciudad y la capacitación en el trato a los turistas.

El camino es largo y se empieza en algún punto. Guayaquil tiene mucho potencial, pero depende de la voluntad de las autoridades.