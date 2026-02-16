Cartas de lectores | Comercializar los recursos minerales del Ecuador

Ecuador no es pobre, decía el candidato a la presidencia de la República, Dr. César Alarcón Costta; no le faltan recursos. El problema son “los mismos de siempre”, que se han apoderado del gobierno por más de 16 años. La deuda externa seguirá siendo la misma o mayor, imposible de pagar. Lo aconsejable es su renegociación para financiar inversiones en desarrollo. La pobreza continuará si no hay un buen aprovechamiento de estos recursos para ofrecerlos a países que no los tienen, con buenos encargados de negocios, evitando que el 30 % del presupuesto fiscal vaya a manos de políticos inescrupulosos. Esto serviría para financiar hospitales, carreteras y viviendas para quienes carecen de ellas. Es importante ejercer la fuerza legal contra los evasores de impuestos y fortalecer el control aduanero para evitar evasiones tributarias.

De los 12 pozos petrolíferos en el Oriente, solo se explotan cuatro, con una producción de 60.000 barriles diarios, cuando lo estimado para una buena producción es de 420.000 barriles diarios. Ecuador firmó el tratado de la Convemar en 2012, debiendo dar respuesta hasta 2024, lo que no se cumplió. Se perdieron 188 millas marítimas de zona económica exclusiva, quedándonos solo 12 millas de territorio marítimo, por no haber presentado los estudios científicos efectuados por el buque Orión de la Armada, hoy paralizado. Se estima la existencia abundante de nódulos polimetálicos de manganeso en la cordillera de Manta (Manabí), en el océano Pacífico en conexión con las islas Galápagos, con una estimación de 180 millones de toneladas métricas, variable según la topografía de los fondos marinos. Estos nódulos, que se mantienen en la superficie del fondo marino a 2.500 metros de profundidad, permitirían gestionar préstamos de gobierno a gobierno para financiar proyectos de largo plazo. Debido a su composición de óxidos de ferromanganeso, níquel, cobre, cobalto y otros metales, son considerados recursos minerales importantes para el futuro del país. De igual forma, la obtención de oro en las provincias fronterizas del sur está en manos de grupos de delincuencia organizada, fenómeno que debe erradicarse. Finalmente, se debe fomentar el ahorro popular mediante el fortalecimiento del cooperativismo en todos los ámbitos productivos del país.

José Arrobo Reyes