Cartas de lectores | ¡Ambato, la mil colores!

Los carnavales, los más floridos y relucientes, ingenio y magia son sus comparsas iridiscentes

¡Ambato ciudad querida de mis pasiones, donde se alegran donde renacen los corazones! La cuna de los tres Juanes dignos letrados: Juan León Mera, Juan Montalvo, Juan benigno Vela; orgullo de la patria y muy respetados.

¡Por eso te quiero Ambato, la mil colores, porque eres la bella tierra de triunfadores!

El verde y grana, son el follaje de tu memoria, bellos recuerdos traen a tu vida, marcan su historia. Andinas son tus iglesias, son bendiciones..., leales con sus raíces y tradiciones.

Tú nos hechizas con tus paisajes y algarabía, el pueblo canta con reverencia tus melodías.

¡Por eso te quiero Ambato, la mil colores, porque eres la bella reina de mis primores!

Emporio eres del comercio por tu constancia, la gente es culta, respeta y habla con elegancia. Trabajan como hormiguitas los artesanos, alegres y empeñosos todito el año.

Abejas muy laboriosas son tus mujeres’ y los varones muy cariñosos con sus quereres. ¡Por eso te admiro Ambato, la mil colores, eres, ejemplo de fortaleza, siembras valores!

Caricia es tu hermoso clima que nos refresca, las frutas y los manjares siempre deleitan. Fragantes tus lindas flores y el pan caliente,

Ambato, tu dulce nombre, siempre presente. Tus mercados, gratos destinos por sus ricuras, siembras aromas, brilla el trabajo sin amarguras.

¡Por eso te quiero Ambato, la mil colores, porque eres noble y te das toda sin resquemores! Jardín que abraza a todos emocionada, bailando alegre los sanjuanitos y las tonadas.

La bella tierra con las mujeres más primorosas, con unas voces que te enamoran, son melodiosas. ¡Por eso te quiero Ambato, la mil colores!, porque eres la bella reina de mis amores; a todos nos cautivas con tu abrazo, tanto que ¡quisiéramos vivir en tu regazo...!

Myrna Jurado de Cobo