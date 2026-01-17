Cartas de lectores | 166 años cumplió la Universidad Nacional de Loja

Fue fundada el 31 de diciembre de 1859 por el Gobierno Federal presidido por Manuel Carrión Pinzano

La Universidad Nacional de Loja es una institución ecuatoriana de educación superior, laica, autónoma y de derecho público, reconocida por su calidad académica y humanística. Ofrece formación técnica, profesional y de posgrado. Fue fundada el 31 de diciembre de 1859 por el Gobierno Federal presidido por Manuel Carrión Pinzano, iniciando sus actividades con estudios de Jurisprudencia, motivo por el cual ya tiene 166 años de creación.

Durante la Revolución Liberal, el general Eloy Alfaro creó la Facultad de Jurisprudencia, adscrita al colegio San Bernardo, autorizándola a otorgar títulos de licenciado, doctor en Jurisprudencia y abogado. A lo largo de su historia, la UNL ha contado con destacados rectores que han fortalecido su desarrollo académico e institucional.

El rector Nikolay Aguirre Mendoza destacó la gestión institucional de 2025, que permitió consolidar las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura Sostenible, iniciar la construcción del centro de convenciones universitario, con capacidad para 1.500 personas, y edificar nuevos centros de investigación. En ‘rankings’, la UNL se ubica entre las mejores universidades públicas del Ecuador y se destaca en sostenibilidad ambiental a nivel nacional y latinoamericano.

Para 2026, la UNL fortalecerá su vinculación con la sociedad mediante la apertura de una sede en Zaruma, extensiones en cantones de Loja, la reapertura de la extensión universitaria de Macará, la inauguración del Centro de Apoyo Quito y la ejecución de obras como edificios autosostenibles, laboratorios, aulas inclusivas y la residencia universitaria.

Asimismo, se resaltó el avance en investigación, con proyectos innovadores, producción científica registrada como propiedad intelectual y acciones concretas de sostenibilidad, como la micromovilidad eléctrica.

Como exalumno de la Universidad Nacional de Loja expreso mi admiración, gratitud y mejores deseos para que continúe siendo un referente académico y orgullo del Ecuador.

En los tesoros de la sabiduría está la glorificación de la vida.

Alfredo Suquilanda Valdivieso