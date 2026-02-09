Carta de lectores | No quiero terminar mal
Date una oportunidad para volver a sonreír, perdona y pide perdón
Romanos 12:18... Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Reina-Valera. 1960. No quiero terminar mal. Quiero vivir con paz; nos volveremos a encontrar. Quedémonos con lo bueno, recordemos las buenas acciones y miremos las bendiciones. No quiero terminar mal y perder una amistad. Los malos entendidos nos enojan, las suposiciones nos alejan, los malos recuerdos ponen una barrera. Recuperemos la cordura y perdonémonos. No quiero terminar mal y caminar con amargura; es horrible cargar con un recuerdo infectado. Puedes sonreír y por dentro estar llorando; tus ojos revelan el dolor. Por tu bien, por el de todos, perdona. No quiero terminar mal y saborear el dulce amargo. Las experiencias que vivimos nos dejan lecciones. Con el paso del tiempo obtenemos sabiduría, aprendemos a olvidar y a tolerar. Solo Dios sabe recompensar bien y nos valora. ¿Cuándo terminamos mal? ¿Por qué terminamos mal? ¿Qué hacemos para no terminar mal? Date una oportunidad para volver a sonreír, perdona y pide perdón. No hay nada más delicioso que estar en paz, con Dios y el prójimo.
Agustín Romero