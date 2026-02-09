Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Carta de lectores | No quiero terminar mal

Date una oportunidad para volver a sonreír, perdona y pide perdón

Romanos 12:18... Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Reina-Valera. 1960. No quiero terminar mal. Quiero vivir con paz; nos volveremos a encontrar. Quedémonos con lo bueno, recordemos las buenas acciones y miremos las bendiciones. No quiero terminar mal y perder una amistad. Los malos entendidos nos enojan, las suposiciones nos alejan, los malos recuerdos ponen una barrera. Recuperemos la cordura y perdonémonos. No quiero terminar mal y caminar con amargura; es horrible cargar con un recuerdo infectado. Puedes sonreír y por dentro estar llorando; tus ojos revelan el dolor. Por tu bien, por el de todos, perdona. No quiero terminar mal y saborear el dulce amargo. Las experiencias que vivimos nos dejan lecciones. Con el paso del tiempo obtenemos sabiduría, aprendemos a olvidar y a tolerar. Solo Dios sabe recompensar bien y nos valora. ¿Cuándo terminamos mal? ¿Por qué terminamos mal? ¿Qué hacemos para no terminar mal? Date una oportunidad para volver a sonreír, perdona y pide perdón. No hay nada más delicioso que estar en paz, con Dios y el prójimo. 

Agustín Romero

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Viaje con resultados

  2. Columnista internacional | Europa no puede evitar un ajuste de cuentas con la IA

  3. Beatriz Bencomo | La burbuja y la campana

  4. Modesto Apolo | ¿El juicio político, arma de chantaje?

  5. Joaquín Hernández | El precio del delirio

LO MÁS VISTO

  1. Super Bowl 2026 EN VIVO vía Disney+: enlace oficial para seguir el partido online

  2. Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

  3. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora verlo en Ecuador y dónde lo transmiten

  4. ¿A qué hora es el medio tiempo del Super Bowl 2026?

  5. Ecuador responde a Colombia tras reunión de cancillerías por medidas arancelarias