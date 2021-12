El cambio climático es real

La Organización Meteorológica Mundial informó que la temperatura del Ártico alcanzó 38 ° y pensé que eran Fahrenheit, un día cálido para Santa, pero me di cuenta con horror de que era 38 ° Celsius. Nadie podrá negar ahora el cambio climático. Sus negadores enfatizan que ocurren temperaturas extremas y otros efectos climáticos y sí, pero uno de cada siglo no debe convertirse en eventos regulares. La temperatura promedio a largo plazo aumentó casi 1 ° C el último siglo y los 10 años más cálidos registrados han ocurrido desde 2005; tal vez sea coincidencia, pero creo que es hora de entrar en pánico. Quizás Santa proporcione la inspiración y liderazgo que los políticos no brindan.

Dennis Fitzgerald