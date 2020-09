Biess: medidas para dar servicio en tiempo de pandemia

Me permito invitar al medio de comunicación a constatar las medidas que implantamos desde el inicio de la pandemia, en aras de proteger la salud de usuarios y personal, con respeto irrestricto a medidas de bioseguridad que impactan en mantener el avance de los procesos. Enumero algunas: 1) El Biess ha privilegiado el teletrabajo para funcionarios en grupos vulnerables, embarazo y enfermedades catastróficas, lo cual reduce la cantidad de personal para funciones que se desarrollaban en atención presencial, y la atención es menos rápida. 2) Se respetan horarios y aforo autorizados por el COE nacional y cantonales; no se puede extender el tiempo de atención o permitir que pasen más personas. 3) Las colas suelen verse más largas de lo que son ya que aplicamos distanciamiento social y se verifica periódicamente que se cumpla. 4) Se han virtualizado procesos que antes se realizaban de manera presencial para que los trámites de préstamos hipotecarios avancen. Las personas acuden a puntos de atención por desconocimiento del uso de herramientas digitales, para lo cual hemos difundido instructivos paso a paso. 5) En los puntos de atención con mayor número de usuarios (Quito y Guayaquil) se han tomado medidas adicionales como ubicación de una carpa para atención de desbloqueo de cuentas de manera más ágil, y contratación de seguridad privada para proteger a usuarios de préstamos prendarios que llevan joyas para recibir un crédito. 6) Periódicamente, los asesores de Balcón de Servicios realizan un barrido de la fila, indicando qué trámites se realizan de manera presencial y cuáles no. 7) Existen procesos que requieren tomar turno en el Call Center; en lugar de esperar que contesten la llamada, usuarios se dirigen a puntos presenciales donde no serán atendidos sin turno. 8) Los préstamos quirografarios son totalmente en línea. En préstamos prendarios (Montes de Piedad), sus procesos no permiten digitalización: los usuarios deben entregar joyas, que son tasadas y valoradas en oficinas y reciben dinero a cambio. El Biess mantiene información para sus usuarios en la página Web institucional, en canales virtuales, agendas de medios y gestión de boletines de prensa, y mailing masivo, pero son más de tres millones de clientes. El interés del banco es que las personas no se expongan a una enfermedad que puede costar la vida. Los procesos están en continua mejora, con el interés primordial de servicio y, en la coyuntura actual, de vida y salud general.

Diego Burneo

Gerente General

Biess