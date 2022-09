Ya basta de gente tóxica y de demagogos

Habiendo tratado con gente cínica y sin escrúpulos a través del tiempo, uno aprende a distanciarse de ella. Es lo que ahora llaman gente tóxica. Los politiqueros de este país, cómo le mienten a la gente. Solo con verlos a la cara muestran un cinismo único. Cuando hacen declaraciones aseguran que pueden resolver los problemas de la gente.

Hasta ahora no entiendo cómo es que el Gobierno aceptó conversar solo con el movimiento indígena, en las mesas de diálogo con un tope de 90 días. ¿Y el resto de la sociedad civil? Empresarios, universidades, frente de profesionales, cámaras. ¿Su opinión, capacidad de consenso y de diálogo, no servían? De lo poco que se sabe a través de medios televisivos y de prensa no se ha avanzado en las negociaciones y el sector indígena y sus dirigentes principales se quieren retirar de las negociaciones, amenazando con nuevamente paralizar el país, este o el próximo mes. ¿Es que el sector indígena es el nuevo dueño de país, con el señor Iza a la cabeza? Porque decide cómo, cuándo y dónde volver a hacer actos de vandalismos y sabotajes. No les basta que en todas las provincias del país la delincuencia, el narcotráfico, el microtráfico sigan haciendo de las suyas; no hay quien los pare. Ya basta de gente cínica y sin escrúpulos. El país necesita generar trabajo, riqueza y confianza para que baje el riesgo país. No vendrá la inversión extranjera que tanto anhelamos mientras tengamos esta clase de dirigentes y politiqueros.

Roberto Flores