Autonomía de la Fiscalía General del Estado

Miro con estupor y vergüenza el juego sucio de la política. Ataques vienen y van en redes sociales. Se dice lo que es y no es, todo vale para ganar. Quienes no saben discernir aceptarán las calumnias como verdad, se dejarán manipular por la propaganda, serán engañados por el candidato de turno. Mi voto será con conciencia. No me subiré en el carro del ganador, eso hacen los politiqueros; tampoco en el del perdedor, pues no se trata de ganar o perder. Seré responsable conmigo mismo. No hay candidato perfecto, todos tienen virtudes y defectos. Hay quienes tienen experiencia para mentir, y quienes no saben nada. Cumpliré con mi deber patriótico. Se salpican suciedades a diestra y siniestra, es asqueroso lo que hacen; me dan náuseas, ganas de vomitar. No caeré en la trampa de encuestas mentirosas, seré coherente con lo que creo, votaré por convicción. ¿Por qué la política es sucia y corrupta? ¿Cuándo ensuciamos nuestro proceder? ¿Qué se logra con la campaña sucia? “Los políticos durante la campaña electoral sacan lo mejor y peor de sí mismos a través de su conducta”. Isaías 28:8 ...Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Isaías 64:6... Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero