¡Atento Ecuador! Fantasmas rondan la Contraloría

La ciudadanía se da cuenta de absolutamente todo, lastimosamente no tiene voz que la represente. Existen algunos actores fantasmagóricos putrefactos de la política ecuatoriana que desean a como dé lugar designar un contralor que responda a sus intereses protervos y mezquinos. Debemos recordar que la Contraloría sirve y ha servido únicamente para enriquecer a ciertas familias, y a su vez, para tapar los actos corruptos de los caudillos intocables, que han demostrado que sus administraciones son “perfectas”, cuando la realidad es otra. El excontralor prófugo Carlos Pólit Faggioni durante su comparecencia develó quiénes son los actores fantasmagóricos que han rondado y desean adueñarse este 2022 de la institución que hace rendir cuentas a los políticos por designación y de elección popular, tanto así, que vemos que el Cpccs tiene el deber de transparentar los procesos que se dan respecto a la designación de contralor. Lo que me alarma estrepitosamente es que, Guido Egas - veedor ciudadano para designar al nuevo contralor- denunció en noviembre falta de transparencia en el proceso; ergo, todos los actores políticos y ciudadanía en general deben estar atalayas que no se designe cualquier esbirro que responda a capos de la mafia política que se rehúsan a retirarse por la adicción al poder, del cual toda la vida se han lucrado.

Ab. Jaime Andrés Véliz Ortiz