El Gobierno español ha adquirido 400 megáfonos para alertar ante un ataque nuclear. Pero protegerse de él requiere medidas distintas y mucho más complejas. Con la natural urgencia el Gobierno debe informar clara y detalladamente a todos cómo actuar para sobrevivir . No bastan la prensa, radio o televisión. Debe emplear también el correo personalizado. Se dirá que no es muy probable que suframos ese ataque nuclear. Pero dejar de completar esas y otras prudentes medidas harían cómplices por omisión a las autoridades de la mayor matanza de ciudadanos o, de no llegar a materializarse el bombardeo, de la mayor imprudencia de nuestra historia.

Diego Mas