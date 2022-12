Arreglar la economía del país: déficit, deuda, precios internos e internacionales

El déficit es un gran dolor de cabeza en los gobiernos de todo el mundo; es muy importante mantenerlo si no arreglado, aliviado, lo que entrega oportunidad de préstamos más convenientes, recompra de deudas, etc. La deuda de un Estado debe ser honrada con su cumplimiento para tener chance de endeudarse siempre en mejores condiciones; no es que se prefiera pagar que gastar internamente. El mercado interno es de gran importancia; el caso más habitual lo constituye un mercado nacional puesto en contraste con el comercio internacional. En economía el mercado interno opera dentro de los límites territoriales y está rodeado por un mercado más grande o internacional. Permite a la sociedad sobrevivir pues se cuenta con productos para ser adquiridos y permite a las personas tener recursos para adquirirlos; sin embargo el crecimiento del PIB por habitante resultó inferior al de los últimos años y padeció elevada volatilidad. La débil generación de empleos determinó oleadas de emigraciones, elevados coeficientes de pobreza y explosión de la informalidad comercial, nada de producción como el comercio asiático en Ecuador. Los organismos del Estado deben intervenir para articular precios (empresa productiva, distribuidores, mercado minorista); eso impediría la subida de precios de medicamentos y productos de primera necesidad.

Franklin Lituma Manzo