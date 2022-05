Aprendiendo de los errores

Vivimos molestos por los errores cometidos. Si no fuese por ellos no seríamos capaces de aprender. Son parte de la vida. Vivimos una paradoja vergonzosa en nuestra política diaria. Somos discípulos de la universidad de la vida, tras cada error se esconde un valioso aprendizaje. Actuar precipitadamente puede llevarnos a cometer errores. Perdonémonos nosotros mismos. La experiencia es el nombre de los errores; un sentimiento de culpa nos impide aprender y seguir adelante. Debemos aceptar que somos imperfectos y necesitamos repetir errores antes de aprender. No sigas atormentado por el pasado, incorpórate con óptimas calificaciones de vida.

Javier Valarezo Serrano