Algo más sobre la amnistía

Hablar sobre la corrupción que existe en la Asamblea, como ha sido anotado por un sinnúmero de editorialistas de este Diario, así como de la mayoría de la opinión pública sería llover sobre mojado. Por ello me permito felicitar a César Rohon por haber renunciado en forma definitiva a la Asamblea, en especial por la decisión de aprobar la amnistía a 268 personas, corruptos de primera calidad y muchos otros investigados por atrocidades hechas en Quito. De la misma manera es criterio de César Rohon que si continúa la Asamblea distanciándose de las necesidades de nuestro pueblo lo mejor sería cerrarla. La ciudadanía y quien escribe, estábamos admirando al Sr. Fernando Villavicencio, pero ha dejado una sensación amarga por su posición de estar también con el grupo de corruptos que aprobaron la amnistía. No se puede olvidar los desastres en Quito al quemar la Contraloría, atropellar a periodistas y policías, retenerlos y secuestrarlos en la Casa de la Cultura; ello ha abierto una página más para que se pueda, asimismo, incendiar el edificio de la Asamblea, atropellar a los asambleístas, pues los que hicieron aquella cosa desastrosa estarán libres con la amnistía. Todo esto sucede porque no sabemos quién nos gobierna; se elige a desconocidos. Felicito a este Diario por dar a conocer a un grupo de ciudadanos que dan su criterio de desconfianza total y que indican que si van a votar es por necesitar el certificado para sus trámites, criterio que ya es generalizado.

Dr. Marcelo Lazo Salazar