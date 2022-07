Alerta con el espionaje cibernético

Un hacker siempre está en busca de espacios vulnerables para sustraer datos. Con solo hacer clic en ventanas emergentes o abrir sitios web se puede dejar la puerta abierta para que intrusos ingresen a archivos e información personal, sin necesidad de estar en contacto con el computador. 1) Si nota que la batería se descarga mucho más de lo normal, podría ser que alguien está tomando el control de su computador desde otro lugar. 2) Los programas instalados fallan con frecuencia:, los hackers buscan nuevas formas de sustraer datos. Colocan un código en las aplicaciones y así recopilan toda la información que puedan, haciendo que los programas informáticos funcionen lentos y se bloqueen demasiado. 3) La cámara web de su computadora graba sin que se dé cuenta. Si su cámara graba y se encienda el micrófono por sí solos, sospeche de que alguien está espiando; intenta apoderarse de su información, tomarle fotos y grabar su voz. 4) De la nada aparecen ventanas emergentes: pareciera información de última hora, no es así, inyectó un virus publicitario, y sin darse cuenta navegó por sitios web o descargó programas, y junto a ellos software malicioso. No olvide actualizar su antivirus y escanea regularmente el sistema de tu computador y dispositivos de almacenamiento, evita visitar sitios web poco conocidos, no abras correos electrónicos desconocidos y sospechosos.

Mg. Roberto Camana-Fiallos