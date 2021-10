Para que no se alejen de la fe

Christian Smith, sociólogo y profesor en la U. de Notre Dame, lleva más de 20 años estudiando la vida religiosa de familias norteamericanas, con estos hallazgos. “...entre todos los factores que ejercen influencia en la vida religiosa de los hijos, el que representan los padres es el mayor de todos”. No es que la asistencia a la parroquia o a colegios confesionales no tengan importancia, sino que solo pueden “reforzar la parental, no sustituirla ni anularla”. La mejor manera para que los hijos no se aparten de la religión es que los padres “...crean y practiquen su fe comprometida y fielmente. Los niños, cuando la realidad es auténtica y vivificante, se sienten atraídos por ella”.

Mario Monteverde Rodríguez