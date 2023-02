El alcalde que deseamos

Conversaba con amigas de la tercera edad sobre la importancia del sufragio. Una gran mayoría me dijo que ya no necesitaba que ese documento, que nada cambia y todo sigue peor. Les contesté que tenemos la suficiente madurez para analizar quién de los candidatos a alcalde y prefecto realmente trabajará con civismo, con honestidad. Es un cargo honroso, que deberían asumirlo como tal para que transcienda y dejen un verdadero legado a los ecuatorianos, a su descendencia.

Deseamos un alcalde que trabaje por todos los sectores, no solo por donde piense que va a conseguir votos. No se requiere que gaste en tanta publicidad, su honesto desempeño en sus funciones es la mejor carta de presentación. Deseamos un alcalde que invierta nuestros ingresos en todos los sectores. Urdesa Central paga impuestos altos que no se ven reflejados en nuestra ciudadela. Deseamos un alcalde que recupere los brazos del estero Salado. En Urdesa tenemos varios: el que bordea el entorno de la Universidad Casa Grande, el que está en Ilanes y Costanera, atrás del Centro de Adultos Mayores Arsenio de la Torre Marcillo y el que une Urdesa Central con Miraflores, por la calle Circunvalación Sur. Atrás de todos estos brazos del estero tenemos hermosos manglares, garzas, que tratan de sobrevivir sobre el lodo. Guayaquil tiene una geografía de privilegio: el río Guayas, el estero Salado, cerros. Por el río Guayas venía la fragata Guayas, la podíamos visitar; ahora ni el barco Morgan puede navegar. Hay negocios en el Malecón cuyas aguas servidas van al río. Lo mismo sucede con los brazos del estero. Los cerros que en otros países son de privilegio, en Guayaquil son las invasiones. Esperamos que con el concurso promovido por Diario Expreso se recupere el centro de Guayaquil, el Malecón 2.000. Que vuelva a funcionar el Imax.. El Palacio de Cristal nos ofrecía funciones con conocidos cantantes, concursos que promovió el alcalde Nebot sobre el medioambiente. Que Guayaquil regrese a ser la ciudad que todos los guayaquileños soñamos, una ciudad organizada, con los portales libres de vendedores. Necesitamos un alcalde que tenga amor por Guayaquil, que trabaje con transparencia. Solo así tendremos la ciudad tan ansiada.

Laura Gómez Serrano