Por una verdadera administración de justicia

Da asco la administración de justicia en el país. Parece que hay que afiliarse a un partido político para tener inmunidad, participar en una elección, ganar y luego decir cualquier barbaridad para después disfrutar, ya posesionado, de la firma de nuevos contratos por obras a realizar y/o por compras de medicamentos para hospitales, mantenerse sonriente siempre y en todo lugar, hipócritamente y cuando terminan las funciones del puesto elegido, a disfrutar todos los millones obtenidos en los negociados que se hicieron en ese periodo de administración. ¡Qué diferente la justicia en EE. UU.! Allá sus autoridades les dicen siempre qué deben hacer los ecuatorianos con los que robaron y se fueron a disfrutar a ese país. Allá, con fianza impuesta y la cooperación eficaz, terminarán cantando e involucrando a todos los que participaron en los negociados. ¿Allá por qué no dicen cuando son capturados “persecución política”, como acostumbran decir aquí? Allá no suceden cosas inverosímiles, ridículas y absurdas como la de un juez de provincia o estado diferente que otorga ‘habeas corpus’ a un preso con sentencia ejecutoriada y que este salga libre de forma inmediata. Lo peor es que el Gobierno, con la cantaleta de que no quiere meterse con otras funciones del Estado, en este caso la administración de justicia, ve impávido la situación y no hace nada al respecto.

Roberto Flores