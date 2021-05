Aclaración sobre publicación del 10 de mayo: “Delcorp, el otro ‘as’ de las letras de cambio” de inversiones de Corpei

En referencia al artículo publicado por ustedes y redactado por el periodista Guillermo Lizarzaburo, en la sección Economía, con el titulo “Delcorp, el otro ‘as’ de las letras de cambio”, en donde asegura que la cifra invertida por Corpei es de 9,5 millones, nos permitimos aclararle que esta cifra no es correcta y puede llevar a conjeturas equivocadas. Desde el 2013, Corpei vino invirtiendo por cortos periodos, montos no superiores a los US$ 500 mil, que fueron recuperados sucesivamente y reinvertidos en esta inversión con plazos de 30 hasta 90 días. Si hubiésemos recibido la llamada del periodista Lizarzaburo para consultarnos y contrastar la información, hubiéramos tenido la apertura suficiente para poder explicarle los mecanismos de inversión de la Corpei. Lamentamos mucho no haber recibido la solicitud para una cita de validación de información. Nuestras inversiones son realizadas por dos fideicomisos que poseemos, los cuales son administrados por GeneraTrust y por la Fiduciaria del Pacífico en cada caso, los cuales tampoco recibieron algún requerimiento de información previa del Diario. Vale la pena resaltar que nuestras inversiones siempre han estado guiadas por el mecanismo de seguridad y basadas en información pública de emisiones de obligaciones que tienen calificaciones de riesgo que van desde A hasta AAA, la cual aplica para emisores y garantes que tienen desde buena hasta excelente capacidad de pago del capital e intereses de sus obligaciones. Al igual que un sinnúmero de afectados en este problema de la empresa Delcorp, los organismos y entes de operación y control de mercado y sus mecanismos no fueron sólidos ni fidedignos, y ello llevó a que nosotros y varios inversionistas más nos viésemos afectados por nuestra decisión de invertir en la compra de esos títulos. El monto de nuestra inversión está siendo reclamado por la vía legal y esperamos recuperarlo. Estamos seguros de que este inconveniente no pone en peligro el sólido patrimonio de Corpei.

Lourdes Luque de Jaramillo

Presidente Ejecutiva (e)

Corpei