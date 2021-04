Aclaración sobre: “Petroecuador señaló a la Fiscalía por poca acción”

En Diario Expreso, en su versión impresa de 14 de abril de 2021, se publicó: “Petroecuador señaló a la Fiscalía por poca acción”, ante lo cual me permito aclarar: EP Petroecuador, en el Oficio Nro. PETRO-PGG-2021-0835-O y que hace alusión la nota antes señalada, nunca menciona, ni alude la “poca acción” de la Fiscalía; al contrario, en ese documento que fue remitido al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, con fecha 11 de abril, se hace un recuento de todas las acciones que ha llevado a cabo EP Petroecuador para combatir la corrupción, y el gerente general, Gonzalo Maldonado, afirma que “desde que asumí las funciones de gerente general, he encaminado mi actuación a ejercer la protección y defensa legal de los derechos e intereses de esta Empresa Pública, en estricto cumplimiento del principio de legalidad consagrado en el art. 226 de la Constitución. En primer lugar, debo señalar, que es necesario considerar que las competencias para realizar defensa judicial en otras jurisdicciones, tales como la de los Estados Unidos de América, en las que se han llevado los casos que usted menciona, corresponden en forma exclusiva al procurador general del Estado (PGE) y al fiscal general del Estado (FGE)…”. En este oficio, además se indica que: “El 15 de noviembre de 2019 se puso en conocimiento a la fiscal general del Estado los hechos ocurridos en EE. UU. relacionados a un esquema de sobornos que vincula al Sr. José Raúl de la Torre Prado, además se solicitó Asistencia Penal Internacional, cabe indicar que no hemos recibido por parte de Fiscalía General del Estado ninguna respuesta hasta la presente fecha”. En las comunicaciones mencionadas no se ha afirmado lo aludido en el titular de la nota publicada en su medio de comunicación. Tampoco, desde EP Petroecuador se ha realizado ninguna declaración que señale lo aseverado en el titular.

Vladimir Cabezas

Jefe de Imagen y

Comunicación

EP Petroecuador

Nota de la redacción:

Con antelación a la publicación de EXPRESO, este Diario consultó a Petroecuador por la carta remitida al Ministerio de Energía. Como ya es habitual por parte de Petroecuador, no se recibió respuesta alguna. La reacción de silencio ha sido constante por parte de la petrolera estatal ante las publicaciones de información de este medio.