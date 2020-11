Aclaración sobre: Las inversiones del Isspol las manejó una mafia delictiva

En la edición de Expreso del 15 de noviembre se publicó una entrevista bajo el título: “Las inversiones del Isspol las manejó una mafia delictiva”. En ella el Sr. José Ibañez pretende sin prueba alguna vincularme a uno de los casos de negociación de bonos del Isspol que hicieron Valpacífico y Ventura Casa de Valores. Es necesario precisar: según he conocido, el Sr. Ibañez presentó su denuncia en junio y septiembre de 2018 (ambas dirigidas a los intendentes de Mercado de Valores, nunca a mí). La primera fue presentada al intendente de Mercado de Valores de aquella época, Ec. Miguel Ruiz, y la segunda fue canalizada por el intendente Carlos Murillo. Ambas denuncias, según conozco, concluyeron con sanción para Valpacífico y Ventura, casas de valores. Desconozco detalles de dichas sanciones pues, como es de público conocimiento, yo dejé el cargo de superintendente de Compañías, Valores y Seguros en agosto de 2018; en todo caso, bien se puede pedir información a la actual administración de la Superintendencia, o a las autoridades que llevaron adelante los respectivos procesos de sanción, con los que no tengo relación alguna.

Durante mi administración como superintendente de Compañías, Valores y Seguros nunca recibí directamente denuncia alguna de parte del Sr. Ibañez ni de otra persona sobre las casas de valores Valpacífico y Ventura; de lo contrario hubiese actuado conforme manda la ley, como lo hice en aquellos casos que sí fueron llevados a mi conocimiento por mis funcionarios como resultado del plan de control anual y los controles específicos que se hacían a las casas de valores. Las operaciones detectadas en su momento fueron notificadas a la Superintendencia de Bancos, organismo competente en los temas de seguridad social del Isspol.

Mi sobrina Yamel Galarza Manssur es abogada de profesión y libre de trabajar donde quiera; ha llegado ahora a mi conocimiento que ella fue apoderada de la compañía Imbursa, accionista de Ventura, desde enero de 2018 hasta enero de 2019, como parte de su actividad profesional, en la que no participo ni nada tengo que ver. Además, ella no ha tenido participación alguna en las negociaciones que el Sr. Ibañez denuncia. Que él pretenda vincularme a dichas irregularidades por mi parentesco familiar carece de sustento y revela profunda mala fe. Debo aclarar que el Ab. Andrés Orellana, actual esposo de Yamel, entró a trabajar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mucho antes de ser su esposo y que durante mi gestión su cargo no tenía ninguna función relacionada con el control del mercado de valores, ni ha tenido autoridad para decidir sobre esos temas. Debo hacer estas aclaraciones para rechazar las afirmaciones del Sr. Ibañez, que de forma gratuita pretenden dañar mi imagen y mi actuar como superintendente de Compañías, Valores y Seguros. No conozco al Sr. Ibañez, pero si él quiere denunciar actuaciones dolosas e irregulares que lo haga con pruebas fehacientes y no con especulaciones en base a vinculaciones que no tienen que ver con el tema que denuncia.

Suad Manssur V.