Aclaración sobre “La falta de control en el caso Isspol se detalló en el juicio contra Anchundia”

En su edición del 18/1172021, Expreso atribuye a la Sra. Tanya López, exfuncionaria de la Superintendencia de Compañías, haber expresado en su comparecencia a la Asamblea, entre otras afirmaciones, que “Citadel del empresario Carlos Xavier Neira simulaba operaciones bursátiles en las que se omitían las normas. De esta forma y con el apoyo de Decevale, el Isspol participó en 26 negociaciones con bonos, de los cuales perdió mas de $ 300 millones”. Son falsas, de falsedad absoluta, dichas expresiones, de ser ciertas. Permítame, señor director, que las desmienta la propia Tanya López, entonces directora Nacional de Control de la Superintendencia de Compañías, quien en las conclusiones de su informe SCVS-INMB-DNFCDN2021-00038371, dice textualmente “de la documentación verificada no se ha podido determinar ni lucro ni aprovechamiento indebido para sí o para un tercero”, refiriéndose a la intervención societaria de la que Citadel es objeto desde hace mas de un año por parte de esa Superintendencia. Huelgan más comentarios pues no he contravenido norma alguna. He actuado como intermediario cumpliendo las normas entonces vigentes e informando a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que ha pretendido luego de más de 5 años de concluida dicha operación de bolsa, sumarse a buscar “chivos expiatorios” tratando de lavar sus culpas. También es falso que Isspol compró 15 millones de dólares en el mercado bursátil emitidos por Ecuagran en 2020. No existe evidencia de que Isspol compró, y al menos no compró por medio de Citadel monto alguno de la Sexta Emisión de Obligaciones de dicha empresa. Está probado, señor director, que Citadel ha desbaratado el memorial de imputaciones en su contra. Mañana (19/11/2021) compareceré a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para exponer la verdad de los hechos ocurridos alrededor del Isspol y demostraré, una vez mas, que soy una víctima más del proceso instaurado en Fiscalía para determinar lo que ocurrió con la negociación bursátil de los 327,3 millones de bonos dólares de deuda interna, efectuada entre el Isspol y NatsCumco, empresa de propiedad del Citibank.

Ing. Xavier Neira Salazar