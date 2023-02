Acciones para cumplir los propósitos de la CCE al 100%

Tengo entendido que la Casa de la Cultura Ecuatoriana -CCE debe cumplir con ciertas funciones, proyectos y objetivos específicos para los cuales fue creada, siendo su prioridad apoyar, promover, preservar y fortalecer el arte y la cultura en todas sus formas y manifestaciones. Desgraciadamente estos propósitos no se cumplen en un 100 % pues la noble institución está vinculada con ciertas actividades y compromisos de carácter político que no le competen, como haber prestado sus instalaciones (en Quito) para que un grupo de manifestantes antipatriotas la destruyan y desmantelen y hoy se tenga que gastar ingentes cantidades de dinero para refaccionarla. Urge que cuente con una base de datos actualizada de todos los artistas y gestores ecuatorianos en las diferentes áreas y géneros para poder incluir en su agenda el homenaje oportuno y en vida (no póstumo) que merecen, tomando en cuenta su importante trayectoria y su valioso aporte a la cultura, pero siempre dando prioridad a lo auténticamente nuestro. Además debería convocar, organizar y desarrollar periódicamente concursos literarios, poéticos, exposiciones de pintura, festivales de música y danza, coros infantiles, presentación de libros y obras de arte, conversatorios, mesas redondas y todo lo inherente a la cultura, con entradas gratuitas, pues consideramos que esta emblemática institución es netamente ecuatoriana. No se justifica cambiar su denominación a Casa de las culturas; la cultura es única y universal. Nuestros pueblos, por desgracia, carecen y están sedientos de eventos culturales que les permitirán ampliar horizontes culturales y mirar al país desde una óptica diferente.

Fabiola Carrera Alemán