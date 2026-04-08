Encapuchados y estudiantes se enfrentan en pugna por la universidad estatal de Guatemala

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER La USAC no solo es académica; es la llave para renovar las cortes y entes de control en 2026.

La exclusión de 21 cuerpos electorales garantiza casi matemáticamente la reelección del oficialismo.

La OEA exige al Ejecutivo no usar la "autonomía" como pretexto para ignorar actos delictivos.

Un grupo de encapuchados y estudiantes se enfrentó el martes 7 de abril de 2026, en las afueras del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única estatal, en una escalada de violencia previa a la elección de rector prevista para mañana.

El enfrentamiento ocurrió cuando al menos medio centenar de estudiantes intentaron reabrir los accesos al recinto, tomados por desconocidos encapuchados que, según diversas fuentes, están vinculados al actual rector, Walter Mazariegos, quien busca su reelección para el período 2026-2030.

La crisis se desarrolla en una coyuntura crítica, pues la Universidad de San Carlos de Guatemala integra las comisiones que este 2026 elegirán al nuevo fiscal general y a magistrados de las cortes guatemaltecas.

La Universidad de San Carlos de Guatemala es una pieza clave en el andamiaje institucional guatemalteco. Su facultad para integrar comisiones de postulación y órganos colegiados le permite influir directamente en la designación de funcionarios de las altas cortes y entes de control, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas. Estos cargos serán renovados este año.

OEA denuncia proceso viciado

Ante la gravedad de los hechos, la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió este martes un comunicado en el que exhorta al Estado a impedir la "consumación de un proceso viciado".

¿Por qué es crítica la pugna por la USAC? Designación de Jueces: El rector electo influye en quiénes serán los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

El rector electo influye en quiénes serán los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Fiscalización de Fondos: Participa en la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas.

Participa en la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas. Transparencia Electoral: La USAC integra órganos que supervisan al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El organismo regional denunció que, de 34 cuerpos electorales, solo ocho han sido acreditados —seis de ellos afines al oficialismo—, mientras que 21 ganados por opositores permanecen excluidos bajo "meros pretextos".

La OEA indicó al Ejecutivo que la autonomía universitaria "no puede ser esgrimida como pretexto para la inacción frente a conductas delictivas" y urgió a las cortes a resolver los amparos pendientes o recalendarizar la elección para evitar que un proceso con "nulidad en su origen" produzca efectos irreversibles.

La universidad estatal decidirá este miércoles su nuevo rector en una elección controversial, criticada por diversos sectores del país, y en la que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, ha intentado defender la institucionalidad.

Por su parte, el obispo de la Iglesia Episcopal, Ramón Ovalle, denunció en un comunicado una "clara intención de fraude".

"Resulta evidente que los poderes oscuros que han copado la tricentenaria universidad pública buscan, una vez más, llevar adelante un proceso irregular", señaló el prelado.