El accionar del Gobierno en pro del IESS

No es novedad que al IESS prácticamente lo quebraron. En todos los gobiernos se han dado casos de corrupción y mal manejo de los fondos de los afiliados y jubilados, lo que a la larga ha traído que la reserva del fondo de pensiones esté concretada solo hasta 2053, siempre y cuando se tenga el aporte a tiempo del 40 % del Estado. Además, el panorama se agrava cuando el Seguro General de Salud Individual y Familiar (Sgsif), tiene un déficit de US$ 300 millones.

Por consiguiente, surge la duda de ¿qué hace el Estado para remediar esto? ¡Pues nada! Dado que el Estado se pasa malgastando el dinero en cualquier cosa y no en pagar por lo menos la deuda del 40 % de aporte estatal de las pensiones jubilares, la cual hasta septiembre de 2019 es de US$ 3.697 millones. Asimismo, el Estado no hace nada por realizar junto con la Asamblea, cambios en la afiliación del cónyuge, donde con un aporte de apenas 3,41 % del salario del afiliado se incluye seguro de salud y maternidad, siendo necesario aumentar el porcentaje para evitar más pérdidas al IESS.

Por último, reformar la atención de salud a los hijos menores de 18 años, la cual debe ser financiada de la misma manera que se realiza para la atención del cónyuge, y que actualmente carece de financiamiento.

Ing. Andrés García Albán