En este país, cada día vemos cosas y casos inverosímiles, difíciles de asimilar. Como decía un gran amigo, ya fallecido: “el absurdo es un acierto en este país”; “no ejerzo la profesión porque me da asco el sistema de administración de justicia en este país”; “cómo se vende la justicia al mejor postor”. “Prefiero seguir como profesor universitario y enseñar, y decir a mis alumnos de derecho lo que no deben hacer en su vida profesional”. Fallos judiciales como los recientes: libertad para un exvicepresidente con sentencias ejecutoriadas; para un proveedor de insumos médicos con sobreprecio a hospitales públicos, seriamente implicado en actos de corrupción, con sentencias ejecutoriadas. Leyes mal redactadas a las que no se hace control de calidad previo, que evite a futuro una nueva interpretación a conveniencia de las partes. Se juzga y se sentencia por quién da más, al mejor postor. En el gobierno más corrupto que tuvo este país por 10 años, cambiaron el Código Penal por el COIP, por eso hoy las cárceles parecen hoteles: los presos entran y salen con medidas sustitutivas, alternativas, con grilletes electrónicos; o un policía custodia al preso en su domicilio. Jueces de una provincia diferente en donde está el preso dictaminan orden de libertad con ‘habeas corpus’. La Asamblea debe pedir disculpas públicas por la decisión que tomó un juez de una provincia diferente a la capital, por haber ordenado la destitución de 4 vocales del CPCCS.

Roberto Flores