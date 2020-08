El 90 % prefiere clases presenciales en 2021-2022

Consulté telefónicamente a 40 personas de toda clase social y el 90 % está de acuerdo con la alcaldesa de Guayaquil en que las clases presenciales sean el próximo año lectivo. Los criterios: 1. Que la ministra de Educación es correísta, venezolana, no conoce nuestra patria y está desacreditando al presidente. 2. Que quiere experimentar en la zona agrícola. A la fecha ninguna escuela ha sido reparada; las tienen que reconstruir por haber estado abandonadas 14 años; los servicios higiénicos deben tener suficiente agua. 3.- Debe haber un médico, enfermera, medicinas, fumigar el establecimiento escolar cada 4 horas, designar un conserje y que se cuiden los enseres. En Milagro, por lo menos al 50 % de establecimientos educativos les han robado sus enseres. 4. Deben designar profesores normalistas para las escuelas y licenciados en educación para secundaria; así los estudiantes tendrán verdaderos maestros. 5. Deben desaparecer los distritos, que en lugar de asesorar a los maestros los persiguen y no pueden dar sus clases con tranquilidad. 6.- Este gobierno no está preocupado por la educación, se espera que el próximo la atienda en los tres niveles.

Gualberto Arias Bonilla