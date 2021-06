El 47,2 % de estudiantes no proyectan la profesión que desean en el bachillerato

La orientación vocacional tomará relevancia en el ingreso de estudiantes a universidades y escuelas politécnicas tras la eliminación del Examen de Acceso a la Educación Superior. No se le ha dado la importancia que merece en las instituciones educativas. Un estudio realizado a 76 estudiantes de tercero de bachillerato de una unidad educativa de Ambato revela que docentes, psicólogos educativos y autoridades tienen poco interés en el desarrollo de este proceso; los aprendices ignoran la importancia de desarrollar un proyecto de vida personalizado. Los resultados señalan que 47,2 % no precisan cuál será su proyección profesional; 45,8 % están indecisos con la información que les brinda la unidad educativa sobre su orientación vocacional, y 39,% está en desacuerdo con la orientación vocacional recibida de sus familiares. En Ecuador se observa que una gran mayoría de jóvenes de bachillerato no han definido cuál será su carrera profesional. Una de las causas es la carencia de textos informativos de las carreras profesionales, docentes pasivos, métodos no adecuados de aprendizaje, etc. Es necesario diseñar propuestas de orientación vocacional para la elección de la carrera profesional, buscando que los estudiantes desde la etapa educativa puedan discernir adecuadamente qué futuro profesional les espera, considerando limitaciones y habilidades.

Mg. Roberto Camana-Fiallos