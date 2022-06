No hacen nada

Insistimos al Municipio de Guayaquil, al Departamento de Justicia y Vigilancia, al Departamento de Áreas Verdes, sobre el abandono total de la peatonal en Jorge Pérez Concha (antes Circunvalación Sur), acera norte, entre Ilanes y Jiguas. Un verdadero conventillo, con puertas y ventanas, y sin pintar; techo viejo, sucias las paredes. No se le presta la mínima atención, a pesar de las cartas enviadas al Municipio, con fotografías y firmas de los habitantes fundadores de Urdesa Central. El mismo personal que trabajaba con eficiencia en la administración del Ab. Nebot, de Justicia y Vigilancia, ha recibido per las cartas, con firmas y fotografías, y ha enviado su personal, pero no ha hecho nada.

Laura Gómez Serrano