Yailín 'La Más Viral' podría ser un eslabón crucial en caso contra Tekashi69

El Ministerio Público de La Vega ha lanzado un comunicado en busca de la popular cantante Yailín, conocida como 'La Más Viral', con el propósito de esclarecer su papel en un presunto ataque cometido por su novio, el rapero. Tekashi69, con el productor Nelson Alfonso Hilario García. Tras el arresto del rapero estadounidense en el Hotel Balcones del Atlántico en Sánchez, República Dominicana, el 15 de octubre, su situación legal sigue sin resolverse.

La detención de Tekashi69 se produjo en respuesta a una denuncia presentada por el productor musical Nelson Alfonso Hilario García, quien afirma haber sido víctima de un violento ataque en un estudio de grabación en la provincia de La Vega, ubicado en la calle Balilo Gómez.

Según Hilario García, Tekashi69 llegó al estudio con cinco acompañantes, quienes lo habrían agredido brutalmente, causándole graves contusiones en la cabeza y el rostro. El incidente tuvo lugar alrededor de la 01:00 del viernes 13 de octubre y se sospecha que el rapero pudo haber accionado por celos hacia su pareja, Yailín 'La Más Viral'. Sin embargo, es importante destacar que la cantante no estaba presente en el estudio en el momento del presunto ataque, ya que se retiró minutos antes.

La entrada y la salida de Tekashi del estudio quedaron registradas en las cámaras de seguridad ubicadas en la entrada del lugar.

El rapero Diamond La Mafia asegura que Tekashi69 lo buscaba a él debido a sus celos por su amistad con Yailín, pero al no encontrarlo en el estudio, habría descargado su ira en sus colegas. Aunque Yailín no fue testigo de la pelea, las declaraciones de Diamond sugieren que también fue víctima de la agresión por parte de Tekashi69.

A pesar de las declaraciones de la joven artista, quien informó a sus seguidores a través de las redes sociales que no fue 'abusada' y que se encuentra en paz, enfocada en su música y su familia, el Ministerio Público de La Vega ha emitido un comunicado en el que busca ponerse en contacto con Yailín para obtener su versión de los hechos y confirmar su bienestar. El comunicado oficial señala: "Con respecto a la artista urbana que se encontraba en el mismo lugar donde ocurrió el hecho, el Ministerio Público de La Vega está haciendo las gestiones para contactarla, entrevistarla y realizarle las evaluaciones correspondientes".

Hasta el momento, Tekashi69 no ha sido liberado, ya que la investigación continúa en curso.

Diamond La Mafia, para esclarecer lo ocurrido en esa fatídica madrugada de octubre, visitó el programa 'Hoy Día' y compartió detalles sobre su amistad con Yailín, afirmando que nunca imaginó que ocurriría una situación tan adversa. Además, expresó su preocupación por la reputación de la cantante y la forma en que este incidente podría afectarla. "Nosotros como dominicanos te dábamos el apoyo, sé que hay muchos dominicanos que siguen dándote el apoyo, pero me estás haciendo ver mal, todo se hizo de corazón... Recapacita en algún momento y espero que esto se solucione de la mejor manera" , comentó.

El productor musical también reveló que, desde su perspectiva, Tekashi tiene celos extremos y no permite que nadie se acerque a su novia. "No soy yo la única persona de Santo Domingo que ya no tiene contacto con ella por eso, por los celos", declaró. Hilario García enfatizó que su única solicitud es que se haga justicia en nombre de sus colegas, quienes resultaron gravemente heridos presuntamente a manos del rapero estadounidense. El caso sigue desarrollándose mientras las autoridades buscan respuestas y buscan esclarecer la verdad detrás de este incidente que ha sacudido la escena musical en República Dominicana.

