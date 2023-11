Victoria Ruffo no confirma ni desmiente su separación conyugal

Victoria Ruffo y Omar Fayad estarían en proceso de divorcio después de 22 años de matrimonio, según cierto sector de la prensa mexicana. Una noticia que sorprendió incluso a José Eduardo Derbez, primogénito de la actriz, que no confirmó ni desmintió la supuesta separación, sino que confesó que no estaba enterado, por lo que supone que no es verdad, o que la pareja le mantuvo muy oculta su decisión de terminar su relación.

Lucero regresa a la TV Leer más

Luego, Victoria también respondió a las especulaciones sobre su presunta separación y se burló del rumor. Solo dijo que estaba bien. Hasta el momento Omar Fayad no se ha pronunciado acerca de estos rumores.

Fue a través de sus redes sociales que Alex Kaffie, el villano de los espectáculos, dijo que ellos estaban preparando el divorcio.

“Tengo confirmada esta noticia”. Agregó que debido a que sus hijos ya son mayores de edad, de ellos dependerá con quién se irán a vivir. Se desconoce por qué se estarían separando y cómo se repartirían sus bienes.

La actriz y el político mexicano, exgobernador de Hidalgo, son padres de los mellizos Victoria y Anua, de 19 años.

(Te invitamos a leer: Marcelo Tinelli se refiere a la boda de su hija Candelaria)

Se conocieron en 1996 y tuvieron una boda de ensueño en 2001. Su relación amorosa comenzó después de que Ruffo se separó de su primer esposo, Eugenio Derbez, el padre de su hijo José Eduardo Derbez.

Eugenio Derbez respondió con humor

Un reportero del programa 'Siéntese quien pueda' se acercó a Eugenio Derbez en la premier de Radical, que se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos, para cuestionarlo sobre el supuesto rompimiento de Victoria Ruffo, su expareja, y el actor respondió con su característico sentido del humor.

Todo comenzó cuando el comunicador lanzó su pregunta con un juego de palabras: “Victoria Ruffo se está divorciando de Omar Fayad. ¿Qué crees tú que haya Fayad-o?”.

En ese momento, Derbez perdió la seriedad de la entrevista debido a la ingeniosa manera en que el periodista tocó el tema y respondió de la misma manera:

Fernando Colunga, un malvado brujo en 'El maleficio' Leer más

“No sé, me estoy enterando ahorita. Me da mucha pena porque hacían una buena pareja. No sé qué es lo que haya Fayad-o”.

Asimismo, logró mantenerse fuera de la controversia sin profundizar en el tema. No obstante, aseguró que si tuviera que elegir el nombre de alguna de sus películas para describir el romance que tuvo con Victoria Ruffo en los noventa, sería 'No se aceptan devoluciones'.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!