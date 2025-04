Valeria Gutiérrez: “Cuando se acepta a alguien, se lo acepta con lo que viene”

La Miss Ecuador International 2021, modelo y presentadora ecuatoriana Valeria Gutiérrez (25) se encuentra de paso por la urbe. Su tiempo ha estado muy limitado, en pocas palabras: un corre-corre. Luego de la entrevista con EXPRESIONES se marchó a la playa.

(Te invitamos a leer: Emiliana Valdez: La presentadora de Combate adoptó a Heydi)

Valeria Gutiérrez ya no oculta su amor por Axel Leer más

El domingo 6 de abril retornará a Estados Unidos, donde reside. Su permanencia en Miami dependerá de las oportunidades laborales que se le presenten. Confiesa que siempre ha tenido las puertas abiertas en Ecuador y recuerda con cariño que inició su carrera en la televisión en este país.

En 2023 fue presentadora de Yo me llamo de Teleamazonas. En este espacio se conoció con el cantante y compositor argentino Áxel (48), quien era uno de los jueces.

Los rumores no tardaron en aparecer. Fuera de cámaras se los vio juntos en varias ocasiones, lo que daba a entender que había una conexión especial entre ellos.

En enero de 2024, tras 16 años de relación, él se separó oficialmente de Delfina Lauría, madre de sus cuatro hijos. En su momento desmintió que Valeria hubiera sido la causa de su ruptura. Pero a fines de 2025 oficializaron su romance en las redes sociales con una fotografía tomada durante la gira del músico para celebrar sus 25 años de trayectoria.

Su relación con Áxel ha dado mucho de qué hablar dentro y fuera del país.

Mi corazón está súper bien, contento y enamorado. Este romance fue algo inesperado. Recuerdo que a fines del año pasado dije en un post que el amor llegó a mí de manera inesperada, así se dio. Nosotros comenzamos algo cuando se estaba terminando el programa, en septiembre. Las últimas semanas hubo otro tipo de conexión.

La modelo vive en Estados Unidos. Cortesía

¿Cómo la flechó? ¿Qué hizo?

Los ojos que tiene son hermosos, pero es su forma de ser la que me encanta. Es un tipo de otro mundo, hay pocos hombres como él. Es una persona vivida y madura, entre nosotros existen 23 años de diferencia. He aprendido mucho con Áxel. Comencé a verme ya no como niña, sino como mujer. Cada vez que estamos juntos me siento tranquila y en paz, sin ninguna preocupación. Siempre busca la manera de estar presente, ya sea con una canción, una carta, una flor, un poema, aunque no estemos en el mismo país.

Él vive en Argentina, usted en Estados Unidos. La distancia complica las relaciones, aunque exista mucho amor.

La distancia no es fácil, aunque existan las redes sociales y amor. Debe existir madurez en la pareja. De Estados Unidos a Argentina existe una distancia considerable. No son tres horas, sino diez volando. Hemos aprendido a manejar ese inconveniente, no todo es color de rosa, ni perfecto. Siempre lo solucionamos hablando.

¿Cada cuánto tiempo se ven?

Cada mes. Al principio él iba mucho a Miami, a veces yo iba a Argentina. Ofrecerá un concierto en Chile, tal vez en mayo nos veamos en su país, donde tiene un compromiso artístico.

La diferencia de edad no ha sido un problema

Las parejas dicen que la diferencia de edad no es un problema. ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes?

Axel niega que su separación sea por terceras personas Leer más

Nunca ha sido un problema, no me importa que la persona tenga cinco, diez, quince, veinte años más, incluso puede ser menor. La diferencia que existe es que es un hombre mentalmente maduro. Eso me agrada.

Además de la diferencia de edad y la distancia, usted es modelo y ha sido reina de belleza; él es músico. Seguramente hay mucha fanaticada suelta por ahí. ¿Hay celos?

Yo lo conocí en su mundo; él, en el mío. Los dos pertenecemos al mundo del entretenimiento. No somos tóxicos para nada, solo cuidamos lo que consideramos nuestro.

Él es un hombre con un pasado, con hijos. A veces aquello genera problemas con la nueva pareja.

Cuando se acepta a alguien, se lo acepta con lo que viene. Cada quien vive su experiencia. Yo he tenido exparejas de las que he aprendido mucho. Vivo el presente, lo que él es ahora. Nunca se divorció porque nunca se casó. Obviamente, cuando se está un tiempo con una persona se considera ya como un matrimonio.

Con Áxel. Cortesía

¿Se ven juntos por largo tiempo, casados, formando una familia?

No estoy pensando ni en el futuro, ni en el pasado. Disfruto lo que vivimos en estos momentos. Sueño con casarme algún día y me veo como madre. Me encantan los niños, quiero una familia grande.

Aparte de lo físico, ¿cómo cree que usted enamoró a Áxel?

Dice que le encanta mi sonrisa, que tengo la sonrisa más linda del mundo. Se dio cuenta de que yo le estaba empezando a gustar porque extrañaba mi voz.

Aprovechando su talento, seguramente él le dedicará canciones, serenatas…

Es muy romántico. En un vuelo (en avión) crea canciones y poemas y escribe cartas. Uno de los temas que me ha dedicado es Abismo.

La gente se convierte en juez y verdugo. La relación de ustedes ha sido criticada porque él tenía otra pareja…

Muchas personas se creen con derecho a opinar sobre las vidas de otros. Nadie sabe lo que se está viviendo. Cada quien cree lo que quiere creer.

No hace caso a comentarios negativos

¿De qué manera la han afectado esos comentarios?

Desde 2021 he recibido críticas, (cuando) participé en Miss Ecuador. Las críticas van y vienen en las redes sociales, las tomas o las dejas. Considero que tengo una mente fuerte. Sé lo que he pasado y lo que estoy viviendo. Solo me interesa mi entorno, lo que piensen los míos.

¿Cómo tomó su familia que su pareja sea un hombre con experiencia, ya vivido?

Mi mamá cuida a sus pollitos como siempre digo, nunca quiere que lastimen a su niño o niña. Al principio, para mi familia fue un shock porque no esperaban que yo esté con una persona mayor. Las aguas estuvieron alborotadas, pero luego se calmaron porque vieron que me sentía feliz y que me trata súper bien. La Navidad del 2024 Áxel la pasó con mi familia y en fin de año yo pasé con la suya.

Los argentinos tienen fama de pesados y de tener el ego más grande del mundo.

Tiene su ego, pero no es así como los describen a todos. Le gusta lucir bien, es artista y debe estar bien puesto para su público.

Dice estar muy enamorada. Cortesía

A usted le interesa la TV, pero no se limita a Ecuador...

Cualquier puerta que se abra, siempre veré si me conviene; y si es así, lo aceptaré, ya sea en Ecuador, Estados Unidos, Argentina… Áxel me mandó algunos videos de Yo me llamo. La vi a Fiorella Solines (quien ocupó su lugar). No puedo comparar, tiene más carrera que yo y cada quien con un estilo. Considero que lo ha hecho bien.

¿Los reinados ya quedaron en el olvido?

El próximo año quisiera participar en un reinado. No sé cuál. En 2021 intervine en Miss Ecuador y llegué a ser primera finalista. Fui a Miss International en Japón. No me he cerrado las puertas.

La hija de Gerardo Mejía, Nadia Mejía, participó en Miss Universo Ecuador y este año repetirá la experiencia.

Me gusta lo que ha hecho. Es una mujer que está segura de ella y sabe lo que quiere. No importa cuáles sean los resultados, lo intentó. Todas son ganadoras, desde que llegan al certamen, ya que primero hay que pasar por un casting. No todas lo logran.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!