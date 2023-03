Pese a que aún no han oficializado su relación públicamente, las últimas fotografías que han salido de Sebastián Yatra y Aitana en un bote con amigos en Miami hablan por sí solas. Los cantantes disfrutaron unos días juntos en la ciudad después de haber asistido al matrimonio de Lele Pons y Guaynaa.

Ya han sido varias las veces que han sido captados juntos, sin embargo ellos continúan con no pronunciarse sobre el asunto pese a que los periodistas no dejan de preguntárselo. Cada vez que la española ofrece declaraciones para los medios siempre recalca que ella no habla sobre su vida privada.

Aunque Yatra siempre ha sido un poco más abierto en estos temas, ha seguido los pasos de Aitana, y ha esquivado a la perfección las preguntas. En su reciente llegada al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, lo único que dijo sobre la relación fue: “Ella es brutal”.

Luego de la ruptura de Yatra con Tini en 2020, y de Aitana con el actor Miguel Bernardeau a principios de diciembre del año pasado, es la primera vez a la que a ambos se les atribuye un nuevo romance.