Rick and Morty: ¿El fin de la temporada estará marcado por el COVID-19?

¿Se tratará en la serie animada Rick and Morty temas relacionados al nuevo coronavirus? Esta semana se estrena el último capítulo de la actual temporada, titulado Star Mort: Rickturn of the Jerri, y su escritor, James Siciliano, dejó abierta esa posibilidad: el también productor dijo a la agencia EFE que incluiría guiños a la necesaria terapia familiar en momentos de pandemia.

Siciliano indicó que la serie —que se centra en las aventuras del científico Rick y su nieto— se prepara con anticipación. En esta entrega, por ejemplo, se empezó a trabajar hace más de un año. "Nuestra idea es tener episodios atemporales que sobrevivan el paso del tiempo. Pero sin duda muchas familias confinadas juntas estarán en necesidad de terapia cuando se acaben las órdenes de confinamiento", advirtió.

"Lo que estamos viviendo es peor que cualquier cosa que se nos hubiera podido ocurrir", complementó el productor estadounidense sobre la razón de ser de un capítulo final del que no dio muchos detalles más allá de su aparente vínculo con los hechos actuales.

Y es que abordar la vida familiar en momentos de crisis cae como anillo al dedo para las situaciones que ha vivido el asustadizo Morty desde 2013, cuando esta serie, que ya alcanza su cuarta temporada, empezó a trasmitirse por Adult Swim —el bloque de programación de Cartoon Network a partir de las 21:00 horas— y en América Latina y España en TNT.

¿CÓMO NACEN LOS EPISODIOS?

Viajes intergalácticos, dimensiones paralelas y horribles experiencias de ciencia ficción son parte de las aventuras que afrontan Rick y su nieto de 14 años, Morty. ¿Pero cómo surge cada episodio? Siciliano lo reveló. Cada miembro del equipo de ocho escritores, dijo, liderado por los creadores de la serie Justin Roiland y Dan Harmon, ofrece su propia idea de episodios y desarrollan segmentos con parlamentos y bocetos de lo que sucede hasta que se cristaliza una idea.

"Cuando el guion está listo (aunque se sigue revisando) pasa a la etapa de animación. La genialidad de nuestros ilustradores y animadores es lo que lleva nuestras ideas a otro nivel. Son los mejores del mundo en lo que hacen", subrayó.

Sobre los episodios de antología, los más esperados y comentados por los fans, Siciliano relató que cada escritor ofrece sus viñetas favoritas.

"Algunas veces son ideas que nos gustaron, pero que no entraban dentro de los episodios cuando nacieron", explicó.

Así se crearon Interdimensional Cable en la primera y en la segunda temporada, que tenían a Rick y Morty mirando lo que transmitían los canales de televisión de las diferentes dimensiones que han visitado.

Y, en la tercera tanda de episodios, apareció Morty's Mind Blowers, que recogía las experiencias que el abuelo había borrado de la mente de su nieto porque eran demasiado traumatizantes.

Otra clave para el éxito continuado de estos dibujos animados radicó, según el productor, en que el equipo le haya prestado atención especial a los personajes femeninos, entre ellos Beth, la mamá de Morty, y su hermana Summer.

"Creo que no hay otro 'show' de nuestro estilo que se haya ocupado del desarrollo de las mujeres y que no solo estén ahí para reaccionar con las locuras de los protagonistas", indicó.

Es más, desde la temporada anterior, el equipo de escritores sumó cuatro mujeres, con lo que se convirtieron en el primer programa en su género en tener equidad de género entre sus guionistas.

RICK Y MORTY PARA RATO

Siciliano llegó a la serie después de formar parte del equipo de escritores de la también serie animada South Park del canal de cable Comedy Central, a la que describió como "una gran escuela", sobre todo por "trabajar bajo estrés”.

A diferencia de Rick and Morty, Trey Parker y Matt Stone hacen cada episodio de South Park en seis semanas y su objetivo es que estén anclados a los sucesos del momento y sean una sátira inconfundible de lo absurdo de la situación real.

En contraste, el nihilismo es una de las constantes de Rick and Morty y lo que más le aplauden sus fans, que la convirtieron en 2018 y 2019 en la serie animada más vista por los millennials estadounidenses y esperan que por muchísimo más tiempo aunque están tranquilos.

Hace dos años Cartoon Network renovó la serie por 70 episodios, apenas han hecho 10 nuevos y la quinta temporada ya está prácticamente lista, según el productor.

Siciliano no sabe qué les deparará el destino a Rick, Morty el resto de la familia después de la pandemia. Según ha reflexionado con su equipo, que ha seguido trabajando desde casa en el confinamiento, reconoce que por muy atemporal que sea la serie "esto es tan intenso" que lo ha afectado todo.

"No vivimos en una burbuja, pero todavía no sabemos cómo lo sufrirá Morty. Y es que los fans ya saben que Rick no sufre por nada", remató sobre esta historia, cuyas primeras temporadas están disponibles en Netflix.