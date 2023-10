Un tributo al género nacional más emblemático

“El pasillo nos conecta. No importa si no es tu género favorito, si no lo escuchas con tus amigos. Todos hemos escuchado un pasillo y lo podemos reconocer. Es lo que escuchaban nuestros abuelos”, reflexiona Tatiana Carrillo, coordinadora del Centro Cultural Mama Cuchara, espacio que alberga a los elencos municipales de Quito.

Octubre, mes en que se celebra el Día del Pasillo, es para la Fundación Teatro Nacional Sucre el escenario perfecto para rendir homenaje a este género que se ha convertido en emblemático para la identidad nacional.

La propuesta principal de esta puesta en escena es Pasillo: del amor al desarraigo, un concierto que permitirá al público adentrarse en la esencia misma del pasillo, tanto en su expresión cantada como instrumental.

En el concierto participarán la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, el Coro Infantil y el Coro Mixto Ciudad de Quito, junto a aclamados artistas nacionales como Ilyari, Pancho Terán, Julio Andrade y la pianista Chinatsu Maeda.

La propuesta, parte del programa Nuestra Música del teatro, presentará arreglos musicales a cargo de Marcelo Beltrán, Giovanni Mera y Luis Garrido, y ofrecerá al público la oportunidad de escuchar clásicas melodías que, como el nombre del concierto lo plantea, irán desde temas románticos y ensoñadores, a otros que abordan la ruptura y la tristeza, tradicionales de este género.

En el repertorio se ha anunciado melodías como Sendas distintas, Vamos, linda, Elsa, Corazón que no olvida, Nocturnal, Las playas del adiós, Manabí y Romance de mi destino.

“El pasillo es multifacético”, explica Carrillo. “Es un género que empezó desde lo bailable y que fue evolucionando para incluir diversos tipos de melodías, como el pasillo rocolero o el instrumental. Hay tantas opciones, que, a pesar de que hay pasillos muy conocidos, es posible no repetir el repertorio”, explica.

La pianista Chinatsu Maeda forma parte del proyecto. María Cristina Moreno

MELODÍAS QUE MARCARON LA HISTORIA

El pasillo ecuatoriano más conocido dentro y fuera del país es Sombras. Sin embargo, otros temas se han vuelto igual de populares, como El aguacate, Ángel de luz, El alma en los labios, Romance de mi destino y Despedida, entre muchos otros.

El género surgió a fines del siglo XIX y se popularizó en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Es así, que cada país tiene sus grandes hitos melódicos del pasillo.

“Hemos hecho una extensa investigación y cada elenco ha ido rescatando esa riquísima historia del pasillo nacional e internacional para este mes”, explica Carrillo.

El Día del Pasillo, que se celebra el 1 de octubre, se creó en homenaje al cantautor nacional más reconocido del género: Julio Jaramillo.

UN RITMO QUE UNE A GRANDES ARTISTAS

“Para que el pasillo pueda seguir ampliando sus fronteras, es necesario que conecte con los públicos jóvenes”, señala Carrillo. Una apuesta por ello fue incluir en Pasillo: del amor al desarraigo a reconocidos músicos locales y extranjeros, cuyo género insigne no es el pasillo.

“Cuando pensamos en esta propuesta, quisimos abrirnos a algo más ecléctico y decidimos invitar a músicos que no están asociados con el pasillo, pero que son grandes músicos”, dice.

Fue así que a la propuesta se sumaron Pancho Terán, reconocido en el pop por canciones como Negra, Tu lugar y Una luz, e Ilyari, cantante peruano-holandesa radicada en el país que se ha dado a conocer por temas como Cotacachi, Tonada de luna llena y Wiki.

En el recital también participan Julio Andrade, guitarrista especializado en música nacional, y la repetorista de gran trayectoria Chinatsu Maeda (foto), pianista japonesa, radicada en Ecuador.

Pancho Terán, con más de tres décadas de trayectoria, se sumó a la propuesta cultural y musical. Cortesía

UN MES PARA CELEBRAR

Mientras que Pasillo: del amor al desarraigo es el recital más grande planificado por el Mes del Pasillo, los conciertos continuarán a lo largo del mes gracias a los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre.

El 6 de octubre, a las 19:00, en la Fundación Pueblos Unidos de América, la Escuela Lírica ofrecerá el recital Pasillo, más allá del centro del mundo, un concierto que rinde homenaje al esplendor de este género musical en toda América del Sur.

El 12 de octubre, el Coro Juvenil e Infantil pondrá en escena el concierto Pasillo, en nuestra voz en el Auditorium Brazos Abiertos de Capelo. Ese mismo día, el pasillo rocolero será protagonista del recital Pasillo, tradición y rocola, en el Teatro Variedades, a las 19:00.

