Tres Dedos: "Fue el año más rápido de nuestras vidas"

“Ahora es cuando la suerte se pone de tu lado...” canta la banda guayaquileña en la primera estrofa de Por tu culpa, su sencillo más famoso. Y puede ser que gracias a una pequeña dosis de suerte, además de trabajo duro, pasión y originalidad, han logrado posicionarse en lo más alto de la música local.

El 2019 fue el año de los sueños y por eso están muy agradecidos con la acogida recibida. “Ha sido el más rápido de nuestras vidas gracias a todas las sorpresas que nos ha dado. Pero lo mejor ha sido cómo ha crecido nuestra familia de fans, se siente el apoyo muy fuerte y nos lo tomamos muy en serio. Sabemos que nos tienen mucha fe para llevar nuestra bandera ecuatoriana a todo el mundo”, explicaron Jhon Taleb y Juanse Piana.

Los veinteañeros coincidieron en que su mejor momento fue el concierto en Cuenca junto a Sebastián Yatra. “El público nos dio todo lo que tenían, y nosotros se lo dimos a ellos. No hubo una sola canción nuestra que no hayan coreado a todo pulmón. Esa noche nos la llevamos en el corazón hasta el fin de nuestros días”. De lo malo también hablaron, pero prefieren tomárselo con calma, aunque no quisieron entrar en detalles. “No queremos olvidar nada, sabemos que cualquier mal tiempo que hayamos pasado es para nuestro aprendizaje y crecimiento profesional. Tomamos cada obstáculo como una bendición”.

Los Tres Dedos son como hermanos, pero para la noche vieja se separarán y pasarán con sus respectivas familias en la playa. Quieren volver al calor del hogar. “Este año nos ha quitado mucho tiempo con nuestros seres queridos, así que es importante poder disfrutar estos momentos con nuestra gente cercana. Lo increíble es que nuestras familias y amigos comprenden que ya no los vemos tanto porque estamos persiguiendo un sueño, su apoyo es vital para nosotros”, explicaron. Tampoco son supersticiosos, y lo único que sí hacen es un brindis con champán.