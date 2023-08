Las Tortugas Ninja: los reptiles que nadie olvida

Si usted escucha el nombre de las Tortugas Ninja se le vendrá a la mente a los cuatro reptiles que emulaban a aquellos mercenarios que se pusieron de moda en la pantalla grande en la década del 80 y que utilizaban espadas, cadenas y cerbatanas.

Lo que nació en 1984 como una parodia oscura (imagine a estos animales conocidos por lentos, ahora corriendo y peleando por los aires) se llevó tres años más tarde a la televisión un proyecto con mucho color, cargado con tintes de comedia y acción. Con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la cultura popular, algo que derivó en videojuegos, camisetas, muñecos, loncheras, cereales y todo elemento marketero que usted pueda imaginarse.

Las aventuras de Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello recorrieron el mundo entero. Su viaje comenzó como una tormenta de ideas entre los dibujantes Kevin Eastamn y Peter Laird. Mientras disparaban sus ocurrencias comían pizza, un alimento clave, puesto luego en la dieta de las particulares tortugas.

El cuarteto alcanzó gran éxito a finales de los 80 y principios de los 90. En Ecuador, la serie se transmitió por la señal de Ecuavisa y cumplió su cometido de entretener en el gran universo de los cómics, lo que conquistó a los niños. El actor Paco Varela la presentó como obra infantil en el desaparecido Teatro Candilejas, de Guayaquil.

Mutant Mayhem (Tortugas Ninja, caos mutante) se estrena mañana en la mayoría de países del mundo occidental, incluyendo el nuestro. La película la dirige Jeff Rowe, codirector de Los Mitchell contra las máquinas y coescrita por los coproductores Seth Rogen y Evan Goldberg. Varios críticos apuntan que probablemente la mejor de todas en la famosa franquicia. Esta cinta se centra en la etapa adolescente de las tortugas.

HABLAN LOS FANS

Jorge Oña, diseñador gráfico, artista y docente. Cortesía

“Sin duda alguna, estos personajes forman parte del imaginario popular y pienso que han tenido y tienen bastante relevancia en la cultura a raíz del boom a inicios de los años 90. En mi caso, de niño, era de aquellas franquicias que provocaba gran fascinación por el carisma que tienen los personajes, en conjunto con la temática de las artes marciales y toda la demás parafernalia, particularmente la musicalización tan ‘groovy’. La serie animada de los 90, los videojuegos para Nintendo y las maravillosas adaptaciones para los filmes en liveaction, sin duda descansan dulcemente en la memoria de todos los millennials que tuvimos la oportunidad de formar parte de aquel fenómeno”. Jorge Oña, diseñador gráfico, artista y docente".

FABRIZIO AVEIGA

Fabrizio Aveiga, guionista y director de contenidos. Cortesía

“De pelado me encantaban. El éxito viene acompañado de toda esa fuerza marketera, ese merchandising que le hicieron a la propuesta de los dibujos animados con las cuatro tortugas y el maestro Splinter, alejados de la violencia con la que nació la historieta, se volcó a algo más familiar. Recuerdo que en los 90 surgió la primera película ‘liveaction’, con el tiempo llegó otra con Michael Bay, que le dio su propia versión. Una buena idea que mutó a la comedia con una clara visión de lo que esta generaría. Recuerdo el ejército de juguetes y los sobres con los chicles y las tarjetas que me compraba mi papá”.

PACO VARELA

Paco Varela, actor y director escénico. EXPRESO

"He seguido la serie, las películas que se han hecho, algunas me han gustado, principalmente por sus efectos visuales y maquillaje. Pienso que ciertos personajes se han desvirtuado de la manera como fueron concebidos originalmente. De todo lo que he llevado al teatro, siempre trato de estar al tanto de los cambios que experimentan sus personajes. En este caso, las Tortugas Ninja exponen al niño que todos llevamos dentro”.