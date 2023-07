La Toquilla le canta a los ingratos

Proviene de Portoviejo, Manabí, pero ha vivido 20 años en Quito, Alejandra García, conocida como La Toquilla, canta desde que se acuerda. Su progenitora Elizabeth fue vocalista de Los Hermanos Mera, junto con sus hermanos Daniel, Jorge e Igor. Así nació en ella el amor por la música ecuatoriana y latinoamericana. Cantaba en bares de la capital de la República y fusiona lo tradicional con lo moderno.

El nombre Toquilla surgió para rendir tributo a su natal Manabí. Su debut profesional fue en 2013 con La bocina. Sus primeros pasos internacionales los dio en 2016.

Es la vocalista de su banda, conformada por Agni Durden, guitarrista y productor y Mario Gutiérrez, requinto. Celebra sus diez años de trayectoria con uno de sus nuevos trabajos, 'Ingratitud', un valse criollo del ambateño Fausto Galarza.

“Este tema lo convertimos en cumbia con el productor Juan Zavala en Los Ángeles. Está riquísima, es atemporal, también tiene sonido latinoamericano, una propuesta diferente. Queremos trascender. No solo que la comunidad de migrantes nos apoye. Es una canción de desamor”, cuenta. La grabación del video se llevó a cabo en Quito, en el sector de Cumbayá. Ya está en las plataformas digitales.

“Graficamos una historia cotidiana, la amiga que se mete con el novio de otra. La amiga soy yo, la mala. El actor que aparece es mi pareja (Diego) en la vida real”, añade.

Está a punto de iniciar una gira en Estados Unidos por las fiestas patrias (de nuestro país). “A nosotros nos ha acogido la comunidad ecuatoriana, pero también la colombiana, argentina, chilena”.

En estos tiempos, “la tendencia es la música urbana, pero lo tradicional con toques de modernidad, creo que es refrescante. Más bien lo veo como una oportunidad. También los ritmos de los diferentes países están tomando fuerza. Es una buena época para lo tradicional de Ecuador y América Latina”.

Con Waldokinc hizo una colaboración en el reguetón 'Sin ti'. “Cheverísimo, fue una linda experiencia, estoy abierta a aquello, siempre que lleve a Ecuador musicalmente”.

No descarta participar en festivales como el de Viña del Mar. “Me interesa, lo he considerado. Lo intentamos con el Indio Yaraví, no pasó nada. Creo que ese certamen internacional de la canción está muy marquetizado, ha perdido la esencia. Nació como un homenaje a la música folclórica, entiendo que las tendencias son esas ahora. Es una vitrina hermosa. Necesitamos un tema propio para intervenir en el festival”.

Recién grabó la canción 'Mariposita'. Todavía no ha salido, “tal vez sea a fines de año. Siempre estoy trabajando, les pido que no se olviden que a la música tradicional se la debe apoyar”, expresa La Toquilla, quien prefiere seguir soltera. Atravesó un divorcio.