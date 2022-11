Coldplay lleva ofreciendo una serie de conciertos en Buenos Aires, Argentina, y para su quinto espectáculo en el estadio Monumental de River Plate, tuvo una invitada de lujo. Nada más que la cantante Tini que causó furor entre los asistentes tras su aparición sorpresa en la mitad del show.

Mike Bahía y Greeicy sí se presentarán en Manta luego del altercado en Samborondón Leer más

La artista, acompañada de Chris Martin en el piano, interpretó primero Let Somebody Go, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres. Luego, la argentina entonó su hit Carne y Hueso acompañado del vocalista con el mismo instrumento.

Al finalizar la participación, cada uno se dedicó unas cortas, pero emocionantes palabras. “Perfecto, increíble”, dijo en un español marcado Martin, mientras que Stoessel le respondió: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”, en medio de multitudinarios aplausos.

Al rapero Takeoff lo mataron a tiros en una fiesta privada de Halloween Leer más

A la banda británica aún le faltan otros cinco shows más que ofrecer en su paso por la capital argentina. En uno de los conciertos anteriores, incorporó en su repertorio el tema Música Ligera como homenaje a Soda Estéreo y al mítico Gustavo Cerati.