The Chemical Brothers estrena No Reason

No Reason, el nuevo sencillo de The Chemical Brothers, es inconfundible e irresistible, construido a partir de una melodía en cascada, un pesado riff ácido y un redoble de caja que retumba. El tema viene acompañado de un video que incluye también el nombre Neon Marching Band dirigido por Smith y Lyall, colaboradores desde hace mucho tiempo, y coreografiado e interpretado por Gecko Theatre. Esto resultará familiar a cualquiera que haya visto una de las increíbles apariciones de la banda en los festivales de 2022.

El tema fue masterizado en Dolby ATMOS por Giles Martin en los estudios Abbey Road. Martin ha supervisado anteriormente la remasterización del catálogo de The Beatles. También, estará disponible a partir del 28 de abril, una edición limitada en vinilo rojo de 12 pulgadas con una cara b inédita del sencillo.

No Reason es el primer disco nuevo de The Chemical Brothers desde The Darkness That You Fear de 2021. La banda está trabajando actualmente en la continuación del aclamado álbum de 2019 No Geography.

Para este año, tiene agendadas actuaciones en una serie de festivales por todo el mundo. La primera será el 25 de marzo en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, Colombia. Acaban de anunciar en su cuenta de Instagram que estarán en mayo en Portugal, y así irán visitando distintos países.